Stadtmarketing Rheinberg : Ein Blauschaf für Rheinbergs Bürgermeister

Rheinberg Der Stadtmarketing-Förderverein hat zusammen mit Künstler Rainer Bonk Bürgermeister Dietmar Heyde ein Blauschaf übergeben. Wo es künftig stehen soll, steht noch nicht fest.

Vor gut einer Woche stand Rheinberg ganz im Zeichen der Blauschafe. Künstler Rainer Bonk aus Vierbaum, der seit 1999 in über 180 Städten mit seinen Kunstobjekten Aufsehen erregt, hatte auf Einladung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg seine Herde zunächst am Hospiz „Haus Sonnenschein“ und anschließend in und vor der Kirche St. Peter für den guten Zweck „grasen“ lassen. Alle Bürgermeister der Städte, in denen die Blauschafe die Botschaft „Alle sind gleich – Jeder ist wichtig“ getragen haben, erhielten jeweils eines der Kunstobjekte aus Polyesterharz, damit die Botschaft im „Herz“ der Kommunen – den Rat- oder Stadthäusern – weiterhin für alle Bürger sichtbar bleibt.