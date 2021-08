Soziales Engagement in Alpen : Pfadfinder unterstützen die Aktion „Bewegen hilft“

Alpen Der Pfadfinderstamm St. Ulrich in Alpen hat gebastelt, gekocht und gewerkelt. Die Produkte werden jetzt für einen guten Zweck verkauft.

Schon der Auftakt verlief vielversprechend, wie sich beim Lavendel-Fest im Blumengarten von „Hortensia“ gezeigt hat. Jetzt geht es in den Endspurt, um – bildlich gesprochen – die Ernte einzufahren. Eine Produktauswahl ist von sofort an ausgestellt im Schaufenster der Firma KFZ-Teile Alpen an der Lindenallee 1 und kann direkt bei Inhaber Thorsten Zenefels erworben werden. Interessierte können sich auch per Mail an anja.frings.13@gmx.de an die Stammesleitung wenden oder sich auf der Homepage pfadfinder-alpen.de auf dem Laufenden halten. Wer ein originelles Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit oder selbstgemachte Leckereien sucht, wird garantiert fündig.