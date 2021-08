Kultur in Moers : Endlich wieder Soul am See

Die „Soul Food Company“ stillte den Partyhunger der Besucher. Foto: Norbert Prümen

Moers Das beliebte Festival ‚Sparkassen Summer Soul‘ ist nach einjähriger Pause zurück. 1000 Gäste feierten am idyllischen See im Kapellener Freizeitpark am letzten Feriensamstag den Sommer. Beim Open-Air-Event galten Coronavorgaben.