Programm der Kulturinitiative Wermelskirchen : Das bietet der Konzertsommer im Haus Eifgen

Wermelskirchen Ob Jazz, Blues oder Rock: Der August im Konzertgarten vom Haus Eifgen in Wermelskirchen ist gefüllt mit Konzerten. Wann es welche Bands zu erleben gibt...

Es darf wieder getanzt und gesungen werden im Haus Eifgen. Noch in diesem Monat stehen einige Konzerte an. Das nächste wird der aus Boston stammende Sänger, Gitarrist und Songwriter Jay Ottaway zusammen mit der Formation The Lost Boys spielen: am Freitag, 6. August, ab 19 Uhr (sollte das Konzert im Haus stattfinden, um 20 Uhr). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.