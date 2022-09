Kiesabbau am Niederrhein : Bürgermeister schweigen nach RVR-Gespräch

Kiesabbau am Niederrhein

Der RVR will weitere Auskiesungen wie in Budberg zulassen. Dagegen gibt es Protest. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Alpen Die Bürgermeister von Rheinberg und anderen Kommunen wurden vom RVR über den Stand der Planungen zum weiteren Kies-Abbau informiert – und mussten Verschwiegenheit versichern. Die Politik hält einen „Maulkorb“ für unangemessen.

Die Bürgermeister der vier von weiteren massiven Auskiesungen betroffenen Kommunen Kamp-Lintfort (Christof Landscheidt), Neukirchen-Vluyn (Ralf Köpke), Alpen (Thomas Ahls) und Rheinberg (Dietmar Heyde) hatten angekündigt, ein weiteres Mal gegen die Auskiesungspläne des Regionalverbands Ruhr (RVR) klagen zu wollen. Sie lehnen die Genehmigung von Auskiesungen in der geplanten Größenordnung an.

Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde geht davon aus, dass der RVR das Quartett wegen seines öffentlich wirksamen Vorstoßes eingeladen hat. Es habe tatsächlich eine kleine Vorstellung der Planung gegeben, so Heyde, die sei allerdings kurz und knapp ausgefallen. Im Rheinberger Haupt-, Finanz- und Personalausschuss in der Stadthalle wies Heyde darauf hin, dass man dem RVR Verschwiegenheit über das Gesagte zugesichert habe. Dafür hatte Grünen-Ausschussmitglied Ernst Barten überhaupt kein Verständnis: „Das geht gar nicht bei einem so wichtigen Thema“, meinte Barten.