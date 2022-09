Kiesabbau am Niederrhein : „Die Bundesregierung hat verstanden“

Eine Kiesbaggerei in Rheinberg-Budberg (Themenfoto). Foto: Armin Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Niederrhein Heimische Rohstoffgewinnung sei unabdingbar, sagt die Initiative Zukunft der Kies-Unternehmen. Was die Koalition in Berlin dazu sagt.

Die Initiative Zukunf Niederrhein hat „Entscheidungsträger vor Ort“ aufgerufen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um Versorgungsengpässe und massive Preissteigerungen bei Rohstoffen wie Sand und Kies zu verhindern. Regionale Rohstoffgewinnung sei nicht nur notwendig, sondern auch klimafreundlicher. Dabei stützt sich der Zusammenschluss von Unternehmen der Sand- und Kiesindustrie auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Bundesregierung habe geantwortet, dass „heimische Rohstoffe eine wichtige Rolle“ spielten. „Die Position der Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist hier eindeutig: ,Um den Bedarf an Baurohstoffen zu decken, ist zur Vermeidung hoher Kosten und Umweltbelastungen durch lange Transportwege eine dezentrale, verbrauchernahe und nachhaltige Gewinnung dieser Massenrohstoffe unabdingbar‘“, zitiert Sascha Kruchen, Geschäftsführer von Zukunft Niederrhein. „Die Bundesregierung hat also verstanden und sendet damit auch ein klares Signal an die verantwortlichen Regionalpolitiker.“

Beim Regionalverband Ruhr ist weiterhin ein neuer Regionalplan in Vorbereitung, der neue Auskiesungsgebiete definiert. Bürgerinitiativen und Kommunen am Niederrhein stemmen sich dagegen. Die Bürgermeister von Alpen, Rheinberg, neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort haben gerade an den RVR appelliert, das Thema Kies aus dem Regionalplan vorläufig auszuklammern und den Bedarf neu zu ermitteln. Die Stadtspitzen schlosen eine erneute Klage gegen die Planung nicht aus.

Dagegen warnt nun Sascha Kruchen: „Im Energie-Sektor wird aktuell massiv deutlich, was passiert, wenn man Ausstiege forciert, ohne dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und sich außerdem noch von Importen aus dem Ausland abhängig macht: Wir alle müssen es teuer bezahlen.“ Und: „Blockadepolitik blockiert in der aktuell angespannten Situation noch zusätzlich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft unseres Landes.“