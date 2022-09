Aktionstag auf dem Großen Markt in Rheinberg : Ringe bringen eine Stadt in Bewegung

Die Zweitklässler aus der Giraffenklasse der St.-Peter-Grundschule wissen die grünen Ringe schon zu schätzen. Mitten drin (mit Sonnenbrille) Detlev Friedriszik sowie Unterstützer. RP-Foto: Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Detlev Friedriszik, Parkinson-Aufklärer aus Alpsray, lädt zu einem Aktionstag am 24. September auf dem Großen Markt in Rheinberg ein. Dort lautet das Motto „Bewegen für Jung und Alt – gemeinsam statt einsam“.

Detlev Friedriszik aus Alpsray leidet seit 17 Jahren an Parkinson, die Krankheit macht ihm sehr zu schaffen. Unterkriegen lässt er sich von ihr nicht, ganz im Gegenteil: Mit bewundernswerter Energie kämpft er nicht nur gegen sie an, sondern schöpft daraus auch Kraft, sich für andere einzusetzen. Dass ihm dies gelingt, sei auch auf Smovey-Ringe zurückzuführen, die Friedriszik zusammen mit seiner Frau Marianne selbst vertreibt.

Diesen grünen tellergroßen Kunststoffringen spricht der Mitte 60-Jährige wahre Wunderkräfte zu. „Ohne sie könnte ich vermutlich gar nicht mehr laufen“, so Detlev Friedriszik. Läuft er ohne die Ringe, sieht es aus wie ein beschwerliches Schlurfen, hat er beim Gehen in jeder Hand einen Ring und setzt sie gezielt ein, sieht seine Fortbewegung zehnmal entspannter aus.

Info Plastikschläuche mit Stahlkugeln Der Tag Am Samstag, 24. September, 11 bis 16 Uhr, auf dem Großen Markt (bei Regen in der Stadthalle) in Rheinberg heißt das Motto: „Bewegen für Jung und Alt – gemeinsam statt einsam“. Die Ringe Smoveys sind zwei gerippte Plastikschläuche mit jeweils vier freilaufenden Stahlkugeln. Diese sorgen für einen vibrierenden Effekt, der in die Tiefenmuskulatur geht, die Fettverbrennung fördert und zugleich Verspannungen lösen soll.

Weil er Smoveys für eine sehr gute Vorbeugung hält, hat er schon allerlei Aktionen ins Leben gerufen. Vor allem mit jungen Menschen. „2013 haben wir erstmals einer Kita Ringe gegeben, das war bei uns in Alpsray“, sagt er. Inzwischen seien 28 Kindergärten und 21 Schulen ausgestattet worden. In Rheinberg setzen bereits die Europaschule und die Grundschulen St. Peter, Budberg und Orsoy (Schule am Rheinbogen) sowie Wallach (Schule am Deich) auf die Ringe. Auch ältere Menschen möchte er erreichen. 2017 und 2018 gab es schon erfolgreiche Trainingseinheiten am Underberg-Freibad.

Dann werden Aktionen mit den Smovey-Ringen durchgeführt und es gibt ein attraktives Beiprogramm. So wird Moderator, Sänger und Entertainer Dirk Elfgen dabei sein, ebenso die junge Sängerin und Gitarristin Angelina Kalke aus Düsseldorf, die auch ihren neuen Song „This is love“ präsentieren wird. Last but not least spielt das Gitarrenduo Belcanto aus Xanten seine Musik. Auch eine Verlosung ist vorbereitet, zu gewinnen gibt es Smovey-Ringe, die übrigens in einer Behinderten-Werkstatt hergestellt werden. Das ganze Projekt hat ein Volumen von 15.000 Euro. 80 Prozent davon – 12.000 Euro – trägt Leader. Mit jeweils 2000 Euro stocken der Stadtsportverband Rheinberg und die Volksbank Niederrhein die Summe auf. Wie genau Detlev Friedriszik das Geld bis auf den letzten Cent einsetzen wird, kann er noch nicht sagen. Zunächst muss der Aktionstag bezahlt werden. Dann möchte er – beispielsweise im Rheinberger Stadtpark – Tafeln aufstellen, auf denen Übungen für das Training mit Smovey-Ringen angegeben sind. Der Initiator. „Wir wollen möglichst viele Menschen integrieren, es kann sich im besten Fall eine Bewegung daraus entwickeln.“

Mit der Rheinberger Stadtverwaltung sei bereits eine Jogging-Strecke durch die Stadt bis zur Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße vorbesprochen, die auch Smovey-Menschen nutzen können. Bürgermeister Dietmar Heyde unterstützt die Ideen und ermuntert Detlev Friedriszik, am Ball zu bleiben: „Es braucht mutige Leute wie Sie, die vorangehen und sagen: Es geht.“

(up)