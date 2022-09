Einsatz in Rheinberg : Feuerwehr löscht brennende Garage in Orsoyerberg

Feuerwehr löscht brennende Garage in Orsoyerberg

Einsatz in Rheinberg

Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und konnte helfen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Orsoyerberg Warum die Garage im Rheinberger Ortsteil Orsoyerberg in Flammen aufging, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer am Dienstagnachmittag schnell unter Kontrolle.

Bereits am Dienstagnachmittag hat im Ortsteil Orsoyerberg an der Clevische Straße eine Garage gebrannt. Due Ursache für das Feuer sei bisher noch nicht geklärt, teilte die Kreispolizei am Mittwoch mit. Gegen 16.30 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, weil starker Rauch aus der Garage drang. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden und es habe verhindert werden können, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.