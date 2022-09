Brand in Essen : Feuer in Lagerhalle - auch Wohnungen betroffen

Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Großbrand in Essen gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Essen In Essen kam es am Dienstag zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. Das Feuer griff auf anliegende Wohnungen über. Die Bewohner konnten sich jedoch laut ersten Meldungen in Sicherheit bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Essen ist im Stadtteil Leithe bei einem Großbrand im Einsatz. Dort brennt seit mehreren Stunden das Dach einer Lagerhalle. Das Feuer ist teilweise auf Wohnungen übersprungen. Das bestätigte die Feuerwehr auf Anfrage.

Die Bewohner der Wohnungen konnten sich aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit begeben. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Durch das Feuer sind jedoch einige Wohnungen ausgebrannt, auch das Dach der Lagerhalle stürzte teilweise an, was die Löscharbeiten erschwert. Das Lager gehört zu einem Malerbetrieb.

(kag)