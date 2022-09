Russische Konzertorganistin zu Gast : Benefizkonzert in der Rheinberger St.-Peter-Kirche

Violetta Romanovskaja spielt am Sonntag auch eine Kompositioon von Christoph Bartusek, Kirchenmusiker der St.-Peter-Gemeinde. Foto: Veranstalter

Rheinberg Ein Benefiz-Orgelkonzert, dessen Erlös zugunsten für vom Krieg betroffene ukrainische Kinder gespendet werden wird, findet am Sonntag, 18. September, um 18.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Peter in Rheinberg statt.

Die aus St. Petersburg stammende und in Deutschland lebende Konzertorganistin Violetta Romanovskaja wird das Konzert gestalten um ein Zeichen der Menschlichkeit gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zeigen.

Romanovskaja begann ihr Musikstudium mit den Fächern Orgel, Cembalo und Carillon am Musikkonservatorium in St. Petersburg bereits im Alter von 16 Jahren. Auf ihrem abwechslungsreichen Programm für das Rheinberger Benefizkonzert stehen Werke von Christoph Bartusek, Vaughan Williams, die Tullio, Ayres und Widor, von dem die letzten drei Sätze der beliebten 5. Symphonie inklusive der berühmten Toccata erklingen werden.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang besteht die Möglichkeit zu einer freiwilligen Spende. Der Erlös des Konzertes wird an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ gehen, das sich in besonderen Projekten um vom Krieg traumatisierte Kinder bemüht. Aktuell bestehen keine Corona-Auflagen. „Wir empfehlen aber gerade bei geringerem Abstand ein freiwilliges Tragen einer Maske im Konzert“, so Christoph Bartusek, Initiator der Reihe Rheinberger Abendmusik. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite

(up)