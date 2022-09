Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg : Neue Maschine für die Schreinerei

Niels Kohlmann (l.), Mitarbeiter der Caritas Wohn- und Werkstätten in Rheinberg, ist stolz, dass er an dem neuen Zentrum arbeiten kann. Foto: CWWN

Rheinberg Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg im Gewerbegebiet am Nordring haben investiert. Ein neues CNC-Fertigungszentrum ist bereits in Betrieb.

20 Jahre ist es her, dass in der Schreinerei der Caritas Werkstätten am Nordring in Rheinberg das erste CNC-Fertigungszentrum Einzug hielt. In den Jahren sind dort unzählige Holzteile bearbeitet worden. Ob Teile für die legendären Weihnachtskrippen, die hier in akribischer Handarbeit gefertigt wurden, oder Möbelteile oder auch Lernspiele, um nur einige Dinge aus der Vergangenheit zu nennen. Willi Heuvens und Ralf Bannemann arbeiteten sich in die neue Fertigungstechnik ein, um somit auch den beschäftigten Mitarbeitern das Arbeiten am Zentrum zu ermöglichen. Ein damaliger enormer Schritt in eine zukunftsträchtige Zeit.

Jetzt, 20 Jahre nach der Einführung, war aber klar, dass die Entwicklung deutlich weitergegangen ist, und so wurde es notwendig, in den Investitionsplan für 2022 ein neues Fertigungszentrum aufzunehmen. Viele Gespräche mit der Geschäftsbereichsleitung, das Einholen von Angeboten, Vergleiche anstellen und letztendlich auch prüfen, inwieweit die Beschäftigten auch wieder in die neue Technik eingearbeitet werden können, seien notwendig gewesen, heißt es. Als alle Fragen geklärt waren, konnte Anfang 2022 die neue Maschine bestellt werden, inzwischen ist sie angeliefert und in Betrieb.

Morgens kamen ein Schwerlastkran und ein Lkw mit dem neuen Zentrum. Es sei schon beeindruckend gewesen, wie dann das Zentrum am Haken hing und über das Lager vor die Schreinerei gesetzt wurde. Nun begann die Montage, zu der Techniker der Firma SCM angereist waren. Nach einer Woche konnte das Fertigungszentrum in Betrieb genommen werden.

Dirk Schirmer und Willi Heuvens mussten sich noch in die Programmierung einarbeiten, bevor dann die ersten neuen Holzteile auf dem CNC-Fertigungszentrum produziert werden konnten. Niels Kohlmann, einer der Mitarbeiter der Schreinerei, ist sichtlich stolz, dass er einer der ersten war, der die ersten Rakel produzieren konnte. Nun hoffen die Schreiner noch, dass das Zentrum lange läuft und dadurch weitere Aufträge eingeholt werden können.

(up)