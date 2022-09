Trägerverein Altes Rathaus Rheinberg : Büchermarkt in der Stadthalle

Rheinberg Der Trägerverein Altes Rathaus Rheinberg lädt zum fünften Mal zu einem Amplonius-Büchermarkt in die Stadthalle ein. Am Sonntag kann man sich dort mit Lesestoff eindecken.

Am Sonntag, 18. September, findet von 11 bis 16 Uhr der fünfte Amplonius-Büchermarkt in der Rheinberger Stadthalle statt. An rund 20 privaten Bücherständen findet Interessierte ein vielfältiges Angebot an gebrauchten Büchern für alle Freunde des geschriebenen Wortes. Die im Juni von Christiane Underberg an den Trägerverein Altes Rathaus Rheinberg, der den Markt veranstaltet, gespendeten Bücher sind noch nicht ausverkauft. Der Restbestand wird auf dem Markt zu finden sein. Auch wird es wieder entspannte Hintergrundmusik vom Hobbypianisten Bernhard Grimm geben. Der Markt findet in jedem Fall in der Stadthalle statt. Archivfoto: Trägerverein