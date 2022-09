Waldbrand in Xanten : Waldboden in der Hees fängt Feuer

In der Xantener Hees brannte es auf rund 50 Quadratmetern. Foto: Feuerwehr

Xanten In der Hees in Xanten hat es am Dienstagabend ein Feuer gegeben. Der Waldboden brannte auf einer Fläche von 50 Quadratmetern.

In der Xantener Hees hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Rauchsäule war weithin über dem Waldgebiet sichtbar. So meldeten gegen 18.48 Uhr gleich mehrere Anrufer der Leitstelle den Waldbrand. Vier Einheiten der Feuerwehr Xanten rückten zum Brandort aus.

Wie die Einsatzkräfte mitteilen, habe es in der Hees auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern ein Bodenfeuer gegeben. Zur Brandbekämpfung sei eine Schlauchleitungen vom Augustusring bis in das Waldgebiet verlegt worden.

Nachdem die offenen Flammen mit zwei D-Rohren (50 Liter/ Minute) abgelöscht worden waren, sei der betroffene Bereich mit zwei C-Rohren (100 Liter/ Minute) noch umfangreich bewässert worden, um ein Wiederaufflammen zu verhindern, berichtet die Xantener Feuerwehr.

Der Einsatz sei nach rund einer Stunde beendet gewesen.

