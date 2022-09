Mehrere Einsätze in Goch : Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand in Gocher Innenstadt

Goch Drei Einsätze hatte die Gocher Feuerwehr von Donnerstagabend bis Freitagmorgen: In der Innenstadt brannte eine Garage, im Stadtpark ein Mülleimer. Und in Nierswalde lag ein größerer Ast auf der Straße.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes beim Aufladen eines E-Bikes ist in einer Garage an der Dr.-Arens-Straße in der Gocher Innenstadt am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Garage war an ein Wohnhaus sowie eine weitere Garage gebaut.