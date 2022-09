Feuer in Düsseldorf-Hassels : Zwei Gebäude nach Kellerbrand unbewohnbar

Update Düsseldorf Ein Gebäude in Düsseldorf-Hassels ist nach einem Kellerbrand evakuiert worden. Mindestens 133 Bewohner konnten gerettet werden, sechs wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann war aus Panik aus dem Fenster gesprungen. Zwei Gebäude sind zunächst unbewohnbar.

Ein Gebäudekomplex in der Potsdamer Straße in Düsseldorf-Hassels ist nach einem Kellerbrand in der Nacht zu Freitag evakuiert worden. Der Brand war um 1.34 Uhr in der Nacht gemeldet worden.

So steht er am Morgen vor dem Haus. Alle Bewohner haben nur noch das, was sie am Körper tragen. „Das Brandhaus und das linke Nachbargebäude sind derzeit unbewohnbar“, sagt Feuerwehrsprecher Janßen. Die Bewohner des Nachbarhauses könnten unter Polizeibegleitung kurz zurück in ihre Wohnungen, um einige Habseligkeiten herauszuholen. „In das Brandhaus darf aber niemand herein. In den Wohnungen ist alles verrußt.“ Zudem seien in beiden Häusern Strom und Wasser ausgefallen. Etwas besser geht es da den Bewohnern des rechten Nachbargebäudes. „Dort gibt es noch Strom, das Wasser ist aber ausgefallen“, sagt Janßen. Die Bewohner könnten aber in ihren Wohnungen bleiben.