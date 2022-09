Auf der Autobahn 57 : Bundespolizei findet Drogen, Waffen und einen gesuchten Mann

Kleve/Goch Auf der A57 hat die Bundespolizei Anfang der Woche mehrere Erfolge verzeichnet: Sie fand mehr als ein Kilo Amphetamin nebst Waffe und Munition im Auto eines Niederländers. Auch einen Koreaner, der per Haftbefehl gesucht wurde, hielten die Beamten an.

In den Mittagstunden des 5. September überprüfte die Bundespolizei einen 27-jährigen Niederländer nach Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 57 auf Höhe der Anschlussstelle Goch . Im Fahrzeug konnten 1,38 Kilogramm Amphetamine, eine Schreckschusswaffe mit aufgebohrtem Rohr, vier Patronen Gewehrmunition, 20 Handfeuerwaffenpatronen sowie fünf Patronen Übungsmunition aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Niederländer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden die weiteren Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Essen übernommen. Auf richterliche Anordnung befindet sich der Niederländer in Untersuchungshaft.

Einen Tag später, am Dienstag, 6. September, hielt die Bundespolizei – wiederum auf der A57, diesmal auf Höhe der Anschlusstelle Kleve – einen 48-jährigen Koreaner an. Der Mann war gerade aus den Niederlanden eingereist. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund bekannt. Hiernach ist er im Jahr 2021 vom Amtsgericht Dortmund wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt worden. Durch Zahlung der offenen Geldstrafe konnte der Verurteilte eine ihm drohende 40-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.