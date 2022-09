Großübung der Feuerwehr : Technische Einsatzleitung probte für den Ernstfall

Goch Die technische Einsatzleitung (TEL) der Feuerwehren im Kreis absolvierte eine Großübung. Das Szenario: Zwei Gebäude im Bereich der Biogas-Anlage nahe Schloss Wissen stehen in Vollbrand, außerdem brennt der Wald in Flughafennähe.

Sie lag schon drei Jahre zurück, die Übung der technischen Einsatzleitung (TEL) der Feuerwehren des Kreises Kleve , die am vergangenen Wochenende im Kreisfeuerwehrhaus in Goch eine Neuauflage erfuhr. Hierzu hatte das Trainerteam der Feuerwehrakademie Niederrhein eine besondere Lage entworfen, die den Stab der TEL über Stunden beschäftigen sollte.

Es wurde angenommen, dass zwei Gebäude im Bereich der Biogas-Anlage in der Nähe von Schloss Wissen in Vollbrand standen und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Waldbrand in der Nähe des Flughafens bekämpften. In Folge der daraus resultierenden Rauchentwicklung war zudem ein mit 47 Personen besetzter Zug zwischen Kevelaer und Weeze zum Stehen gekommen, wobei der Streckenabschnitt umgehend gesperrt wurde. Auch wurde ein Teil der B9 samt Seitenstraßen für den Straßenverkehr gesperrt. Allerdings erweiterte das Trainerteam die Lage stets mit weiteren Szenarien. Dem Stab der TEL gehörten zudem die Fachberater des DRK, des MHD, des THW, der DLRG und der Polizei an, die der TEL in diesem Übungsszenario mit Rat und Tat zur Seite standen.