Am Wochenende : Feuerwehr feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Die Freiwillige Feuerwehr Monheim feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Am Samstag, 10. September, beginnt das Fest ab 15 Uhr rund um die neue Feuer- und Rettungswache an der Paul-Lincke-Straße. Neben der Ausstellung des modernen Fuhrparks bereiten die Angehörigen des Löschzuges Monheim für die Besucher und Nachbarn Köstlichkeiten vom Grill vor und reichen kühle Getränke. Gegen 19 Uhr tritt die Kölner Kultband „Paveier“ in der Fahrzeughalle auf. Die Gruppe M.A.D. bestreitet dann den weiteren Abend, heißt es in der Ankündigung. Am Sonntag, 11. September startet der Frühschoppen auf dem Hof der Wache mit der Feuerwehrkapelle Opladen, parallel startet der große Festumzug zum Jubiläum durch die Monheimer Alt- und Innenstadt. Etwa 40 Zuggruppen konnten gewonnen werden, so die Feuerwehr. Von befreundeten Feuerwehren über Oldtimer bis hin zu Monheimer Brauchtumsvereinen würden viele Teilnehmer dabei sein. Zugaufstellung ist auf dem Schützenplatz am Werth, von dort geht es durch die Turmstraße, Grabenstraße, Kirchstraße, Krischerstraße, Opladener Straße hin zur Feuer- und Rettungswache.