Heroinhandel nach Großbritannien : Turbo-Sitzung verhindert Platzen von Drogenprozess in Kleve

Foto vom ersten Verhandlungstag: Einer der drei Angeklagten wird unter Personenschutz in den Saal geführt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Landgericht Kleve geht es um den Handel mit harten Betäubungsmitteln im dreistelligen Kilogrammbereich. Die Drogen waren in Baumaschinen versteckt. Der Prozess hätte unter Umständen sogar platzen können. Warum die Sitzung am Donnerstag daher wichtig war.