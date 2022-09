Altstadtfest in Hückeswagen : Gesamter Festbereich bleibt komplett gesperrt

Altstadtfest in Hückeswagen

In der Innenstadt gibt es in den kommenden Tagen einige Straßensperrungen. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Im gesamten Festbereich ist während der Zeit der Vollsperrung das Parken grundsätzlich nicht möglich, ausgenommen sind nur Privatparkplätze.

Auch wenn die Wetterprognosen noch deutlich Luft nach oben lassen, steht am kommenden Wochenende das 45. Altstadtfest der Schloss-Stadt auf dem Programm. „Auch nach drei Jahren Pause sind wieder viele Trödler dabei – das bedeutet aber natürlich auch, dass die Straßen der Altstadt für den Aufbau der zahlreichen Stände in Beschlag genommen werden“, kündigt Stadtsprecher Torsten Kemper an. Deswegen sind ab heute, Freitag, 9. September, 16 Uhr, bis Montag, 12. September, 22 Uhr, die folgenden Straßen des Festbereiches für den Verkehr gesperrt: Schlossplatz, Schlosszufahrt, Marktberg, Bongardstraße, Islandstraße und Waidmarktstraße.