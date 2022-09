20-Jähriger schwer verletzt : Gocher tritt nichtsahnend in offenen Kanalabfluss – Polizei ermittelt

Die Polizei sucht nach dem Vorfall an der Kalbecker Straße in Goch nach Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Goch In Goch ist am frühen Sonntagmorgen ein 20-Jähriger in einen offenen Kanalabfluss getreten. Er erlitt schwere Verletzungen im Gesichts- und Mundbereich. Die Polizei geht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aus und sucht Zeugen.

Zu einem lebensgefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es laut Kreispolizeibehörde am Sonntag, 4. September, im Zeitraum zwischen 2.55 Uhr und 3 Uhr. An der Kalbecker Straße in Goch stürzte ein 20-jähriger Mann aus Goch über einen Kanalabfluss, bei welchem der Gullydeckel entfernt worden war. Der Gocher hatte sein Fahrrad neben sich her geschoben und war mit dem Fuß in den Kanalabfluss getreten, worauf er stürzte und sich schwere Verletzungen im Gesichts- und Mundbereich zuzog.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.

(RP)