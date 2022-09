Brand in Leverkusen-Küppersteg : Feuerwehr rettet vier Menschen aus einem Wohnhaus

Die Geretteten wurden in Leverkusener Krankenhäuser gebracht. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Leverkusen Zu einem Brand in Küppersteg musste die Feuerwehr am Samstag, 10. September, ausrücken. Gegen 14.15 Uhr waren Flammen im Hinterhof eines Wohnhauses gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte an der Küppersteger Straße eintrafen, drohte ein Feuer im Bereich eines Anbaues auf die angrenzenden Wohnungen überzugreifen.

„Eine Wohnung im Erdgeschoss war bereits stark verraucht“, berichtet die Feuerwehr. Es sei unklar gewesen, ob sich noch Menschen im Gebäude befanden. Daher wurden weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung angefordert.

Mehrere Trupps seien unter Atemschutz vorgegangen. Die Helfer hätten schließlich vier Personen aus dem Gebäude gerettet. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst seien diese in Leverkusener Krankenhäuser gebracht worden.

„Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Abschließend erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen“, teilen die Wehrleute mit. Feuerwehr und Rettungsdienst seien mit insgesamt 53 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort gewesen.

