Einsatz für Feuerwehr Geldern : In Hartefeld hat ein Feld gebrannt

In Hartefeld stand ein Feld auf einer Fläche von 3000 Quadratemtern in Flammen. Foto: Guido Schulmann

Geldern Am Dienstag hat am Eckesdyck aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feldstück Feuer gefangen. Die Löscharbeiten gestalteten sich etwas schwierig.

Am Dienstag ist in Hartefeld ein bereits abgeerntetes Feldstück in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist noch ungeklärt, teilte der Leiter der Feuerwehr Geldern, Andrè Bardoun, auf Nachfrage mit. Insgesamt hatte sich das Feld am Eckesdyck auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern entzündet. Alarmiert worden war die Feuerwehr um 14.33 Uhr. „Zum Glück waren wir rechtzeitig da“, berichtete Bardoun. Knapp 30 Feuerwehrleute aus den Löscheinheiten Geldern und Hartefeld waren vor Ort, um die Flammen zunächst mit Feuerpatschen auszuschlagen. Hinterher wurde das Feld dann mit Wasser abgelöscht. Aufgrund der wechselnden Windrichtung seien die Löscharbeiten nicht ganz einfach gewesen, führt Bardoun weiter aus, doch nach etwa einer Stunde habe man das Feuer unter Kontrolle gehabt.