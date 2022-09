Verkehrspolitik in Rheinberg : Zur Sperrung in der City sind die Bürger gefragt

Rheinberg Am 21. September wird im Forum des Amplonius-Gymnasiums über die geplante Sperrung der Durchfahrt von Holz- und Fischmarkt diskutiert.

Kaum ein anderes Thema brachte die Rheinberger so sehr in Wallung wie der Vorschlag, die Durchfahrt von Holz- und Fischmarkt in der Innenstadt probeweise für ein Jahr für den motorisierten Verkehr mit Ausnahme von Linienbussen zu sperren. Das Thema war Anfang 2021 vertagt worden, weil man auf jeden Fall die Meinung der Bürger hören wollte. Eine Beteiligung war wegen Corona allerdings nicht möglich. Nun soll die Beteiligung der Öffentlichkeit ihren Auftakt am Mittwoch, 21. September, um 18.30 Uhr, im Forum des Amplonius-Gymnasiums an der Dr.-Aloys-Wittrip-Straße finden. Geplant ist ein Austausch darüber, wie man die Führung des motorisierten Individual- und des Linienbusverkehrs ermöglichen kann. Auch die Themen Radverkehr und Führung des Bürgerbusses sollen angesprochen werden. Anschließend soll es auf der Homepage der Stadt Rheinberg einen Monat lang die Möglichkeit geben, online Anregungen zum Vorschlag zu machen.