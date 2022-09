Öffentlicher Nahverkehr in Rheinberg : Land NRW erteilt Förderzusage für zweiten Bürgerbus

Rheinberg Der Rheinberger Bürgerbusverein kann ein zweites Fahrzeug bestellen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Förderzusage über 66.000 Euro erteilt. Die restlichen rund 40.000 Euro übernimmt der Kreis Wesel. Bisher durfte jeder Bürgerbusverein immer nur ein Fahrzeug auf die Strecke schicken.

Der Bürgerbusverein Rheinberg hat am Dienstag die offizielle Förderzusage der Bezirksregierung Düsseldorf für die Anschaffung eines zweiten Bürgerbusses erhalten. Das Land gibt 66.000 Euro für einen weiteren Mercedes Sprinter, der etwa 105.000 Euro kosten wird. Die Differenz trägt der Kreis Wesel. „Wir können den neuen Bus sofort bestellen“, sagte Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Lochen am Mittwoch. Beantragt ist auch, dass der Verein künftig im Regelbetrieb mit zwei Bussen auf der Strecke fahren darf. Bisher galt in NRW: Jeder Bürgerbusverein hat nur Anspruch auf ein Fahrzeug. Den Rheinbergern wurde bereits eine sechsmonatige Testphase bis Ende Oktober genehmigt. Dazu nutzt der Verein derzeit einen von der Niag geliehenen Bus. Lochen: „Sollte der neue Bus bis Ende Oktober nicht zur Verfügung stehen, soll die Testphase bis Ende des Jahres verlängert werden.“ So soll verhindert werden, dass man in den alten Takt verfällt. Die Kunde hätten sich daran gewöhnt, dass stündlich und nicht alle zwei Stunden gefahren wird. Durch den zweiten Bus waren die Passagierzahlen deutlich angestiegen. Dankbar ist der Bürgerbusverein Astrid Kutscha von der Niag. Der Verkehrsbetrieb ist Konzessionsträger für die Linie, Kutscha habe wertvolle Hilfe geleistet.