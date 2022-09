Arbeitsplatz Stadtverwaltung Rheinberg : Prüfungen bestanden: Stadt übernimmt vier Azubis

Rheinberg Vier junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben jetzt ihre Ausbildung bei der Stadt Rheinberg erfolgreich abgeschlossen. Sie dürften sich freuen, dass sie in ein Angestellten- beziehungsweise Beamtenverhältnis auf Probe übernommen wurden.

Janik Braciak kümmert sich nach seiner dreijährigen Ausbildung zum Gärtner beim Dienstleistungsbetrieb mit um das städtische Grün in Rheinberg. Als Sachbearbeiterin unterstützt Melanie Maciejek in Zukunft das Team der DLB-Verwaltung nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

Lena Kahlert wurde nach ihrer dreijährigen Ausbildung als Inspektoranwärterin im dualen Studiengang in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen und kümmert sich in Zukunft als Sachbearbeiterin in der Kämmerei um die städtischen Finanzen. Die vierte im Bunde ist Vivien Hegel, die nach ihrem achtsemestrigen Studium der Sozialen Arbeit nun als Sozialarbeiterin den Allgemeinen Sozialen Dienst unterstützt.