Spielaktionen für Jungen und Mädchen : Weltkindertagsaktionen in Ossenberg und Rheinberg

Szene vom Ossenberger Wochenmartkt auf dem Dorfplatz. Auch dort gibt es am Samstag Aktionen zum Weltkindertag. Foto: Carsten Kämmerer

Rheinberg/Ossenberg Auch in Rheinberg wird der Weltkindertag gefeiert. 2022 steht er unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“. in Rheinberg auf dem Großen Markt und In Ossenberg auf dem Dorfplatz findet dazu etwas statt.

Aktion auf dem Großen Markt Die Stadt Rheinberg macht sich am Weltkindertag stark für Kinder. Um Kindern das Recht zu geben, sich mit Freude und Spaß entfalten zu können, lädt der Fachbereich Jugend und Soziales in Zusammenarbeit mit dem Team des Jugendzentrums Zuff alle jungen Rheinberger und Rheinbergerinnen und deren Eltern zu einem kostenlosen Kinderevent auf dem Großen Markt ein. Am Dienstag, 20. September, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, können die Besucher auf einer Hüpfburg und am Spielmobil Spaß haben. Im Angebot sind auch Aktionen wie Kinderschminken oder eine Kettcar-Rallye.

Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert diesen Tag digital mit einem großen Kinderrechte-Spezial auf der Seite www.kindersache.de/weltkindertag. Einen Monat lang dreht sich dann alles um die Themen Frieden und Teilhabe. Auf der Homepage des Deutschen Kinderhilfswerks kindersache.de kann man mehr über Kinderrechte erfahren. Da gibt es Mitmachaktionen, ein neues Kinderrechte-Fotoquiz und eine Videoreihe „Kinder fragen – Expert*innen antworten“. Auch kann man sich auszutauschen, Fragen stellen, sich inspirieren lassen und eigene Friedensaktionen vorzustellen.

Aktionen auf dem Wochenmarkt Am kommenden Samstag, 17. September, feiern die Markthändler des Ossenberger Wochenmarktes den Weltkindertag auf dem Dorfplatz. Neben einer großen Tombola, die die D1-Fussballmannschaft der JSG Borth/Millingen unterstützt, dem Volksbank-Maskottchen Sam und einer Hüpfburg, die Hüpfburgverleih Schulz aus Borth kostenfrei zur Verfügung stellt, werden auch Clown Oli und Felinchen von 10 bis 12 Uhr vor Ort sein, um den Kindern mit jeder Menge Spaß sowie dem Basteln von Luftballonfiguren eine Freude zu bereiten. Am Stand des Vereins Gemütlichkeit Ossenberg werden Muffins und Glitzertattoos an die Kinder verteilt. Bei der Bäckerei Ernsting gibt es Gratis-Berliner, solange der Vorrat reicht. Die Markthändler mit Fleisch, Wurst, Obst Gemüse, Fisch und Backfisch, Backwaren, Marmeladen, Kuchen, Blumen und Käse sind auch auf dem Markt.

(up)