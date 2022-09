Nette Aktion mitten in Rheinberg : Heiratsantrag mit 150 Freunden

Rheinberg Tobias Hoppmann von der Rheinberger Event-Location Vokato und sein langjähriger Lebensgefährte Hannes Groncki verlobten sich, 150 Freunde gratulierten und jubelten dem Paar auf der Gelderstraße zu.

Das könnte der Heiratsantrag des Jahres gewesen sein. Nicht an einem lauschigen versteckten Plätzchen in trauter Zweisamkeit überbracht, sondern mitten in der Stadt und im Beisein von rund 150 Überraschungsgästen. Tobias Hoppmann, der mit seinen Brüdern Kai und Volker die Event-Location Vocato am Innenwall betreibt und im Freundeskreis auch als „Hase 2“ geführt wird, machte seinem Freund Hannes Groncki (Hase 1) einen Antrag. Seit zehn Jahren sind die beiden ein Paar.