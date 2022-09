Stadt Rheinberg muss Gas und Strom sparen : Im Hallenbad wird es etwas kühler

Das Solvay-Hallenbad bleibt geöffnet, die Stadt hat aber sowohl die Luft- als auch die Wassertemperatur herabgesetzt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat der Politik vorgestellt, wie sie in der Energiekrise mindestens 15 Prozent ihres Gasverbrauchs reduzieren will. Auch beim Strom wird gespart. Die Weihnachtsbeleuchtung soll aber auch in diesem Jahr brennen.