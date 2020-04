Kreative Einfälle in Krisen-Zeiten : Löwe, Pferd und bunte Steine

Mädchen vom Reitverein Graf von Schmettow Eversael kamen per Pferd zum Drive-In-Schalter bei McDonald's in Rheinberg. Foto: BJ

Alpen/Rheinberg Einfallsreichtum, Überraschungen und Dankbarkeitsaktionen machen die Corona-Krisentage etwas erträglicher. Wir haben ein paar Beispiele gesammelt.

Mitunter treibt die Corona-Krisen-Pflanze wundersame Blüten. So trauten die Damen vom Rheinberger McDonald’s-Imbiss ihren Augen nicht, als sie eine Gruppe von jungen Damen erspähten, die an den Drive-In-Schalter getrabt kamen – mit Pferden. Katja Vespermann hatte die schulfreie Zeit für einen Ausflug mit jungen Reiterinnen des Reit- und Fahrvereins Graf von Schmettow Eversael genutzt. Fazit: Im Moment ist alles anders und vieles öffnet neue Möglichkeiten und Wege. Und Spaß hatten alle: Reiterinnen und Verkäuferinnen.

Hier Pferde, da Löwen. Kuschellöwen, um genau zu sein. Die Damen des Rheinberger Lions-Clubs unterstützen ehrenamtlich tätigen Menschen, die in der Krise anderen helfen, die Unterstützung brauchen. Besonders Mitarbeiter, die im ärztlichen oder pflegerischen Bereich arbeiten, haben die Lions-Damen in den Fokus genommen. So entstand die Idee, den Stationen des St.-Nikolaus-Hospitals in Rheinberg kleine Schutzlöwen zu schenken. „Wir möchten gerade in diesen Tagen Danke sagen“, teilte die Präsidentin des Lions-Clubs, Silvia Gelbke, mit. Leonheart, der kleine Plüschlöwe, ist das Clubmaskottchen der Lions. Ralf H. Nennhaus, Geschäftsführer des St.-Josef-Krankenhauses, nahm gemeinsam mit Chefärztin Dorothee Müller die kleinen Kuscheltierchen in Empfang und bedankte sich bei der Präsidentin, bei der Past-Präsidentin Denise Schaefer und der Activity-Beauftragten Stephanie Kraemer, die diese Aktion organisiert hat.