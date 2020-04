Brandeinsatz auf der Autobahn : Feuer unter einem Bagger auf der A 57-Baustelle

Alpen/Sonsbeck Feuerwehrkräfte aus Alpen und Sonsbeck löschten einen Brand, der unter einem Bagger auf der Autobahn 57 entfacht war.

Der Löschzug Alpen ist am frühen Montagabend gegen 17.45 Uhr auf die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert worden. Auf Grund der aktuellen Baustellensituation an den Anschlussstellen in Sonsbeck wurde die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck zeitgleich alarmiert. Vor Ort brannte es im Bereich des Mittelstreifens unter einem Bagger. Der Brand war durch die Sonsbecker Wehrleute, die schneller vor Ort sein konnten, bereits mit einem Kleinlöschgerät erstickt worden. Nachdem der fließende Verkehr abgesichert worden war, wurde der umliegende Bereich sowie der Bagger mit Wasser gekühlt, teilte ein Sprecher der Wehr aus Alpen mit. Eine abschließende Kontrolle mit einer Wärmebildkamera zeigte keine Auffälligkeiten, so dass die Einsatzkräfte nach rund einer Stunde wieder abrücken konnten.