Politik in Kleve : Umleitung Ringstraße wird im Verkehrsausschuss diskutiert

Politik in Kleve

Kleve Es geht um den Umbau und die Sperrung der Ringstraße zwischen Markt Linde und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Die Hauptverkehrsader in Kleve muss unterbrochen werden. Die Maßnahme wird am 28. Oktober vorgestellt.

Die Tagesordnung für den nächsten Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Mobilität (AIM), der früher einfach Verkehrsausschuss hieß, wird noch durch die Ausschussvorsitzende Petra Tekath (SPD) im Benehmen mit dem Bürgermeister abgestimmt, dennoch sollten dort einige Punkte darauf stehen, die in Kleve auf den Nägeln brennen. Denn weil der AIM Ende September nach zwei Stunden aus Corona-Gründen abgebrochen wurde, heißt es im Protokoll: „Die Vorstellung des Umleitungskonzeptes Ringstraße wird auf die nächste Sitzung am 28. Oktober als Tagesordnungspunkt 3 verschoben“. Tagen wird der AIM am Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr im Rathaus der Stadt Kleve.