"Unschöne Geschichte" : Impfdurchbrüche bei Red Bull München bereiten Sorgen

München Die hohe Anzahl an Corona-Impfdurchbrüchen bei Red Bull München bereitet der DEL Sorgen. Obwohl nahezu alle Spieler, Trainer und Betreuer vollständig geimpft sein sollen, liegt die Zahl der positiv Getesten inzwischen bei 22. Das könnte Konsequenzen für den gesamten Spielbetrieb haben.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung einigte sich München mit Aufsteiger Bietigheim Steelers auf eine Verlegung des für Freitag angesetzten Spiels auf Dienstag kommender Woche (26. Oktober). Die Partie findet wegen eines Heimrechttauschs in München statt. Am Montag war bereits die Begegnung der Münchner gegen Adler Mannheim auf den 2. Dezember verlegt worden. Die Partie am vergangenen Sonntag gegen die Nürnberg Ice Tigers war ausgefallen, als neuen Termin gab der EHC den 25. Januar bekannt.

Der EV Zug, der am vergangenen Mittwoch gegen München in der Champions Hockey League gespielt hatte, ist inzwischen auch vom Coronavirus heimgesucht worden. Nach Impfdurchbrüchen im Team wurde das Ligaspiel in der Schweiz in Davos abgesagt und auf den 16. November verschoben.