Corona-Pandemie : Stadtradeln wird auf den Herbst verschoben

Kreis Wesel Im Mai sollte das Stadtradeln wieder starten. Angesichts der Corona-Pandemie sei jetzt aber nicht die Zeit für gemeinsame Radtouren, sagt Ansgar Müller. Deshalb wird die Aktion auf den Herbst verschoben.

Wegen der Corona-Pandemie wird das Stadtradeln auf den Herbst verschoben. „In der aktuellen Lage sind gemeinsame Radtouren und anderen Aktionen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, nicht der richtige Weg“, teilte Landrat Ansgar Müller am Dienstag mit. Er habe sich deshalb mit den Bürgermeistern auf eine Verschiebung verständigt. Die Kommunen bekämen dadurch mehr Zeit, den lokalen Kampagnenzeitraum mit den Anforderungen durch die Corona-Pandemie in Einklang zu bringen.

Eigentlich war das Stadtradeln für den Zeitraum vom 3. bis zum 23. Mai 2020 geplant gewesen. Stattdessen soll es vom 13. September bis zum 3. Oktober 2020 stattfinden. Alle Kommunen im Kreis Wesel gingen gleichzeitig an den Start, erklärte Müller. Der Zeitraum sei so gewählt, dass auch die Schulen und Kindergärten wieder Gelegenheit hätten, sich sich zu beteiligen. „Gemeinsam und im sportlichen Wettstreit untereinander können wir dann ein Ergebnis erradeln, das vielleicht sogar das gute Ergebnis von 2019 übertrifft.“ Im vergangenen Jahr hatte der Kreis Wesel den dritten Platz in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern 100.000 bis 499.999“ erreicht. Im Jahr 2020 beteiligen sich der Kreis Wesel und seine Kommunen zum fünften Mal am bundesweiten Mobilitätswettbewerb.