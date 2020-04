DRK-Kita Lichtgarten Sonsbeck : Kreativer Ostergruß aus der Kita

Als Dankeschön an das Kita-Team bastelten Kinder und Eltern eine Foto-Collage. Foto: Kindergarten

Sonsbeck Sonsbecker Kita Lichtgarten gestaltete eine Zeitung mit Ideen für den Alltag.

Wo gewöhnlich Kinderlachen, Getrappel und fröhliches Gequassel zu hören sind, herrscht derzeit Stille. Denn auch in der DRK-Kindertagesstätte Lichtgarten in Sonsbeck ist wegen der Corona-Pandemie Zwangspause verordnet. Ideen für Spiele, Lieder und Basteleien haben die Erzieherinnen aber mehr als genug. Also schickten sie zu Ostern einfach ein paar „Häschen“ los, um den Kindern und deren Eltern mit einem selbst gefertigten Extrablatt Anregungen für die Ostertage zu überbringen.