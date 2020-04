Kostenpflichtiger Inhalt: Bemalte Steine : Bunte Mutmacher am Wegesrand

Auch Ina Ridder und ihre Kinder Romy und Lars haben beim Spaziergang bemalte Steine gefunden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten/Alpen Sie liegen an der Streuobstwiese in Alpen, im Xantener Kurpark und vielen anderen Stellen: meist von Kindern bemalte Steine, die in Zeiten der Corona-Pandemie ihren Findern ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen.