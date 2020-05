Kommunalwahl in Rheinberg : „Rainer muss es ja machen“

Die Rheinberger FDP schickt Rainer Mull als Bürgermeisterkandidaten in den Wahlkampf und besetzt außerdem alle 20 Wahlkreise. Die Nummer eins gibt sich betont als Team-Spieler. Das Wahlprogramm soll bald verabschiedet werden.

Der Ingenieur für das Fachgebiet Steine und Erden, der für ein Unternehmen der Binnenschifffahrts- und Umschlagbranche in Duisburg arbeitet, zeigte sich nicht nur äußer­lich – er trug einen dunklen Anzug mit weißem Hemd – gut präpariert. Mull hatte eine kleine Erklärung vorbereitet, die er, offenbar ungeübt in freier Rede, ablas. Rhetorisch ist noch Luft nach oben.

Eine Bewertung der Arbeit des amtierenden Chefs im Stadthaus, von dem auch Mull nicht weiß, ob er überhaupt noch mal antritt, verkniff sich der FDP-Mann, der in Rheinberg-Mitte zu Hause ist. „Mein Blick richtet sich selbstbewusst nach vorn“, sagte der Vater zweier Söhne. Dabei setzte er in seiner Antrittsrede betont aufs Team. Das Wahlprogramm, das er gemeinsam mit den politischen Freunden in den zurückliegenden Monaten erarbeitet habe, sei „die Basis“, von der aus er mit seiner Kandidatur „für den Erfolg der FDP“ arbeiten werde.

Schlaglichtartig skizzierte der Kandidat, was im Wahlprogramm, das in Kürze von der Partei diskutiert und verabschiedet werde, als Ziele ausgegeben werden soll. „Stadtentwicklung“ nannte Mull, zuletzt Vorsitzender des FDP/VWG-Bündnisses im Kreistag und Sachkundiger Bürger im Rheinberger Rat, als zentrale Vokabeln. Rheinberg müsse eine unverwechselbare Marke werden. Die FDP will „die Innenstadt wieder beleben“ oder weniger prosaisch ausgedrückt: „Wir wollen Rheinberg wach küssen.“ In dem Zusammenhang fielen auch so hippe Begriffe wie „Start-ups“ und Pop-ups“ als Ausdruck für Aufbruch und jung-dynamische Kreativität.