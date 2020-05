Regeln für Hundehalter in Alpen : Lange Leine ist kein Freibrief

Erwin Kohl genießt täglich seinen Spaziergang in Alpens Natur. Seine siebenjährige Hündin Dana läuft auch ohne Leine nah bei Fuß. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Alpen ermahnt Hundehalter, sich an die Regeln zu halten. Im ländlichen Außenbereich dürfen nach dem Ortsrecht Vierbeiner zwar frei laufen. Aber es muss dabei sichergestellt sein, dass keine wild lebenden Tiere gestört werden.

Die außergewöhnliche Corona-Lage verlangt allen – aller Lockerungen zum Trotz – weiter einiges ab. Auf vieles muss noch verzichtet werden. Da ist ein Spaziergang mit dem Hund immer eine willkommene Abwechslung. Doch auch in der Natur gelten Regeln. Darauf macht die Verwaltung auf ihrer Homepage „Alpen begeistert“ aktuell aufmerksam. Innerhalb der Gemeindegrenzen dürfen Hunde auf Straßen und Wegen sowie in Anlagen in bebauten Ortsteilen nur an der Leine geführt werden. Die Verwaltung bezieht sich auf Bestimmungen des Landeshundegesetzes. Nur im Außenbereich lässt Alpen Hunde von der Leine. Aber auch hier dürfen sie nicht machen, was sie wollen.

Anlass für die Hinweise auf die Spielregeln ist ein Anruf einer besorgten Bürgerin im Rathaus. Die hatte beobachtet, dass arglose Hundebesitzer vor den Toren des Dorfes ihre Schützlinge von der Leine gelassen hatten, ohne darauf zu achten, dass ihr Hunde, dem Jagdinstinkt folgend, wild lebende Tiere aufgescheucht und gehetzt hätten. Das jedenfalls ist nicht im Sinne des Gesetzgebers, noch in dem der Verantwortlichen im Rathaus.

Info Vierbeiner bringen auch Geld in die Kasse Steuern In Alpen kostet ein Hund 66 Euro im Jahr, bei zwei Hunden werden jeweils 78 Euro und ab dem dritten Hund jeweils 90 Euro an Steuern fällig. Hochpreisig Sogenannte „gefährliche Hunde“ kosten jährlich 600 Euro. Davon sind in Alpen nur zwei gemeldet. Einnahmen Aktuell zahlen 1305 Hundehalter von 1616 Hunden jährlich etwa 110.000 Euro an Steuern in die Kasse der Gemeinde.

Wachstum Die Zahl der Vierbeiner ist in den zurückliegenden Jahren stetig gestiegen, war allerdings zuletzt stabil. 2001 lag die Zahl der Hunde bei 1126, vor vier Jahren waren’s 1500 Vierbeiner. Die letzte amtlich Hundezählung liegt circa acht Jahre zurück.

Hier hat der Rat vor Jahren nach intensiver Beratung auf vielfachen Wunsch ortsrechtlich im ländlichen Außenbereich die Zügel im Sinne von Hunden, Herrchen und Frauchen ein wenig gelockert, um „aus tiertherapeutischen Gründen“ Hunden mehr Möglichkeiten zum Auslauf zu gewähren. Selbstverständlich sollte dabei nicht das Schutzbedürfnis von wild lebenden Tieren tangiert werden.

Nicht alle Hundehalter, so die Erfahrung, gehen mit der langen Leine so verantwortungsvoll um, wie es sich diejenigen vorgestellt haben, die die örtliche Satzung weniger streng gefasst haben. Es sei schon ein Ärgernis, wenn Hundehalter auch aus dem weiteren Umland ankämen und ihre Vierbeiner ohne Rücksicht auf Verluste freien Lauf ließen. Landwirte würden sich regelmäßig über tierische Hinterlassenschaften auf den Äckern beklagen, die in der Folge letztlich in die Nahrungskette gelangen würden.

Zur Verdeutlichung: Auch im Wald müssen Hunde außerhalb von Wegen angeleint sein. Private Wege und Pfade, Wirtschaftswege sowie Feldraine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und andere nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen dürften zwar in der Regel „zur Erholung“ auf eigene Gefahr betreten werden. Und auf diesen Flächen – und zwar ausschließlich dort – dürften Hunde ihr Herrchen oder Frauchen auch „unangeleint begleiten“. Dabei sei allerdings darauf zu achten, dass während der Setz- und Brutzeit bis zum 15. Juli dort wild lebende Tiere nicht gestört werden. Wer also mit seinem Vierbeiner auf einer frisch gemähten Wiese rennen und toben möchte, dürfe dies nur mit Einwilligung des Grundstückseigentümers oder des Nutzers tun. Dieser müsse im Gegenzug darauf achten, dass dadurch wild lebende Tiere und der Jagdbetrieb nicht gestört würden. Maßgabe sei dabei, dass kein Mensch oder Tier belästigt wird. „Dies kann nur durch gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus in Alpen.