Kommunalwahl in Grevenbroich : FDP stellt CDU-Kandidaten ihre Unterstützung in Aussicht

Grevenbroich Gespannt blicken die Freidemokraten auf den Donnerstag Abend: Dann wird der Vorstand des CDU-Stadtverbands über seinen Bürgermeister-Kandidaten entscheiden. Wird Parteichef Wolfgang Kaiser selbst ins Rennen gehen? Oder doch der Laacher Ratsherr Stephen Haines?

Was das Wahlprogramm betrifft: Während sich die CDU auf ihren Kandidaten verständigt, werden die FDP-Mitglieder zeitgleich via Live-Schaltung zum ersten Aufschlag für ihre „digitale Programm-Werkstatt“ zusammenkommen. In den kommenden Wochen soll am inhaltlichen Angebot der Grevenbroicher Freidemokraten gefeilt werden.