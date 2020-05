Kreise Wesel und Kleve : Niag schickt zwei Ticket-Busse in die Städte und Gemeinden

Kreis Wesel Weil die Fahrer nicht mehr kontaktiert werden dürfen, gibt es ungewöhnliche Alternativen. Die Niag funktioniert nun zwei Busse zu Ticketschaltern um. Sie fahren in den Kreisen Wesel und Kleve umher.

Ab dem 2. Juni werden zwei Ticketbusse der Niederrheinischen Verkehrs AG (Niag) als mobiles Kundencenter in verschiedenen Städten des unteren Niederrheins das komplette Fahrkartensortiment anbieten. Das hat die Niag nun mitgeteilt. Vor allem an Wochenmärkten und an Einkaufszentren in den Kreisen Wesel und Kleve werden die beiden Fahrzeuge in der Regel für jeweils zwei Stunden die Fahrausweise anbieten. Die Busse werden hierbei an nahegelegenen Haltestellen stationiert sein.