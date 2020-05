Bürgermonitor : Amazon will Fläche für Lkw pachten

Amazon will Fläche für Lkw pachten

Der Lieferverkehr, den Amazon produziert, sorgt an der Straße Minkeldonk für Ärger. Das Logistikunternehmen bemüht sich um eine langfristige Lösung. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberger Logistik-Riese arbeitet an einer Lösung des Konflikts am Minkeldonk und bittet die Stadt um Unterstützung. Die ausgesuchte Grundstücksfläche gehört einem Privatunternehmen. Die Verwaltung soll vermitteln.

Amazon in Rheinberg arbeitet an einer dauerhaften Lösung der Parkplatz-Probleme an der Straße Minkeldonk. Der Ärger bei Anwohnern und Autofahrern ist groß, weil dort bis zu 30 Lastwagen abgestellt sind. Oft bleiben die Fahrer über Nacht. Standort-Leiter Markus Neumayer sagte auf Nachfrage, dass er im engen Austausch mit der Stadt sei. Amazon möchte für die Brummi-Fahrer unweit des Logistik-Zentrums eine rund 15.000 Quadratmeter große Grünfläche direkt neben Parkplatz 2 pachten. Besitzer sei die Firma Garbe.