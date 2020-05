Nachruf auf Peter Bußmann : Trauer um Peter Bußmann

Der Heimatverein Rheinberg verliert seinen geschätzten Geschäftsführer. Er wird am Mittwoch auf dem Anna-Friedhof beigesetzt, für dessen unter Denkmalschutz gestellten historischen Teil er sich sehr eingesetzt hat.

Der Heimatverein trauert um Geschäftsführer Peter Bußmann, der bereits in der vorigen Woche im Alter von 77 Jahren gestorben ist. „Die Nachricht von seinem Tod löst in uns großen Schmerz und tiefe Trauer aus“, schreibt der Vorstand in seinem Nachruf. Bußmann sei stets „Fels in der Brandung und eine große Bereicherung für den Verein“ gewesen, dem er 25 Jahre angehört hat. Das Amt des Geschäftsführers übte der ehemalige Polizist seit mehr als 15 Jahren aus.