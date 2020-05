Naturschutz in Rheinberg : Bienen-Faulbrut: Kreis hebt den Sperrbezirk auf

Naturschutz in Rheinberg

Der Sperrbezirk um den Bienenstand in Rheinberg, der von Faulbrut betroffen war, ist aufgehoben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Im Herbst war der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) in einem Bienenstand in Rheinberg festgestellt worden. Durch die bakteriologische Erkrankung sterben die Larven ab. Der Kreis Wesel hatte einen Sperrbezirk eingerichtet.

Nach der amtlichen Feststellung des Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut (AFB) in einem Bienenstand in Rheinberg im September wurde jetzt auf der Grundlage der Bienenseuchenverordnung ein Sperrbezirk festgelegt. Die vorgeschriebenen Untersuchungen in diesem Frühjahr sind nun mit einem negativem Befund abgeschlossen worden, teilte der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung im Kreis Wesel mit. Damit könne der Sperrbezirk nun aufgehoben werden. Die Beschränkungen für die betroffenen Imker entfallen.