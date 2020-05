Langenfeld : Pro Donna arbeitet am Limit

Pro Donna arbeitet am Limit

Pro Donna Upcycling in Langenfeld: KIrsten Schmidt und Bärbel Klein (v. li.) verwandeln Kleiderspenden in Unikate. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Second-Hand-Laden „Pro Donna“ des SkF Langenfelds an der Solinger Straße gehört offenbar zu den Ladenlokalen, die sich eines „Kunden“-Ansturms derzeit nicht erwehren können.

(og) „Viele haben die letzten Wochen offenbar dazu genutzt, daheim auszumisten“, stellt Dorothea Domasik, Bereichsleitung Beschäftigungsförderung, fest. „Und sie bringen uns ihre Spenden.“ Deshalb macht der Sozialdienst darauf aufmerksam, dass keine beschmutzte oder defekte Kleidung angenommen wird. „Wir sind dankbar für Spenden, ohne die es uns nicht gäbe“, so Domasik. Aber kaputte und verdreckte Kleidung gehöre in den Hausmüll, zumal die Entsorgungskosten enorm gestiegen seien. Der SkF bittet daher um Verständnis, dass Spenden vor Annahme kurz gesichtet werden.

„Aufgrund der Abstandsregelungen können wir nicht mit der kompletten Belegschaft arbeiten, was bedeutet, dass die Mitarbeiter, die da sind, am Limit arbeiten“, erklärt Stephanie Krone, Geschäftsführerin des SkF. Deshalb sei es hilfreich, dass Anlieferer die geänderten Öffnungszeiten beachten. Spendenannahme An der Tente: montags bis mittwochs, 11 bis 15 Uhr; Laden montags bis freitags, 10 bis 16 Uhr.