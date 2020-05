Grünflächen in Alpen : Alpen sucht Baum- und Beetpaten

Der Bauhof schafft’s nicht mehr, sich allein ausreichend num alle Grünflächen der Gemeinde zu kümmern. Er setzt daher auf ehrenamtliche Unterstützung. Dabei geht’s nicht nur ums Bewässern.

Alpen sucht Paten für öffentliche Grünflächen in allen Ortsteilen. Die werden eigentlich vom Bauhof gepflegt. Doch der kann besonders in der Vegetationsphase dem Unkraut, Schmutz und manchmal auch der Beschädigung der Grünanlagen kaum Herr werden. Hinzu kommt zurzeit wieder die anhaltende Trockenheit.

Dabei seien Bäume, Sträucher, Stauden und Blumen für ein freundliches Ortsbild unverzichtbar, heißt es aus dem Rathaus. Doch bei den vielen teils kleinen Flächen sei die Pflege nicht immer so möglich, wie es wünschenswert wäre. Zur Unterstützung sucht die Gemeinde daher Paten, die allein oder als Gruppe ehrenamtlich mithelfen, öffentliche Anlagen in ihrer Nachbarschaft in Schuss zu halten.

Dabei seien auch eigene Ideen gefragt. So bietet die Gemeinde an, Flächen, für die Interesse an einer Patenschaft besteht, gemeinsam mit den Paten zu überlegen, wie diese umgestaltet werden können, und bei der Umsetzung der Ideen mitzuhelfen. So könnten zum Beispiel Rasenflächen mit Wildblumensamen aufgewertet werden oder Sträucher durch Stauden ersetzt werden. Wichtig ist den Verantwortlichen im Rathaus, dass die Gestaltung und damit auch die daraus resultierenden veränderten Ansprüche an Pflege Zuspruch in der jeweiligen Nachbarschaft finden. „Dies ist für das nachhaltige Gelingen einer Patenschaft sehr wichtig“, heißt es aus dem Rathaus. Die ehrenamtlichen Paten erhalten vom Bauhof eine offizielle Unterweisung für die jeweilige Grünfläche und sind damit unfall- und haftpflichtversichert.