Schwerer Unfall in Lank-Latum : E-Bike-Fahrer kollidiert mit Bus

Lank-Latum Der Mann war am Samstagvormittag auf der Uerdinger Straße mit seinem E-Bike mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Senior erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(RP) Am späten Samstagvormittag gegen 11.35 Uhr kam es in Meerbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein älterer E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der 55-jährige Fahrer eines Linienbusses auf der Uerdinger Straße aus Lank-Latum kommend in Richtung Autobahnanschluss A 44/Xantener Straße unterwegs. Zeitgleich verließ der Fahrradfahrer einen Wirtschaftsweg und kreuzte unmittelbar die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei musste den Abschnitt der Uerdinger Straße während dieser Zeit sperren. Das Zentrale Unfallaufnahmeteam begleitete die Maßnahmen der Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.