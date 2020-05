Rheinberg : Stadt verteidigt Baumfällungen am Spanischen Vallan im Park

Stadt verteidigt Baumfällungen am Spanischen Vallan im Park

Die Stadt hat im Spätherbst mehrere Bäume am Spanischen Vallan im Stadtpark gefällt – „weil sie krank waren“. Karl Bande kann das nicht glauben. Nun wird an dem historischen Gbeäude die Treppe saniert.

„Die gefällten Bäume waren bestimmt bis zu 100 Jahre alt. Das ist eine Riesensauerei. Dabei waren die Bäume nicht krank. Das ist an den Schnittstellen der Stümpfe heute noch zweifelsfrei zu erkennen“, sagt Karl Bande mit kundiger Bestimmtheit. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter im Rheinberger Stadthaus, ist da ganz anderer Meinung. Er kann die Aufregung des Bürgers nicht nachvollziehen. „Die Bäume waren erkrankt. Seit November sind in dem Bereich keine weiteren Rodungen erfolgt“, meint der Technische Beigeordnete auf Nachfrage dieser Redaktion. In der nächsten Pflanzperiode im Herbst/Winter werden neue Bäume gesetzt.