Nahverkehr in Alpen : Bürgerbus Menzelen rollt wieder

Los geht’s am Dienstag nach Pfingsten. Es gelten aber Infektionsschutzregeln. Das Tragen einer Schutzmaske ist Pflicht. Die Fahrer können bis auf Weiteres keine Hilfestellungen mehr geben.

Fahrgäste werden gebeten, beim Einsteigen abgezähltes Geld in das dafür vorgesehene Behältnis zu legen, um das Ticket zu bezahlen. Fahrausweise werden zwar ausgedruckt, aber nur für der Bürgerbusstatistik. Sie werden nicht an Fahrgäste weitergegeben. Zwischen Fahrerplatz und Fahrgastraum ist eine Spuckschutzfolie angebracht worden. Dadurch können die Fahrer bis auf Weiteres die geschätzte Hilfe beim Ein- und Aussteigen, An- und Ablegen der Sicherheitsgurte und beim Verstauen von Einkaufs-Trolleys nicht mehr leisten. Der Verein bittet darum, dass alle Fahrgäste diese Vorgaben beachten und damit den Fahrern ihre Arbeit erleichtern.

In den zurückliegenden Tagen sind an alle Haushalte der Ortschaften an der Strecke die neuen Fahrpläne verteilt worden. Außerdem ist in der Corona-Auszeit die neue Haltestelle Grüner Weg eingerichtet worden. Giesen ruft die Menzelener, Bönninger, Riller und Drüpter dazu auf, den noch jungen Bürgerbus gut zu nutzen, und dem ehrenamtlichen Mobilitätsservice so ein langes Leben zu sichern.