Einzelhandel in Rheinberg : So kommen Online-Shopper in den Laden

Goldschmiedin Sandra Lenski bearbeitet in ihrem Geschäft auch so manchen Ring, den Kunden online gekauft haben und der dann nicht passt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Marketing-Experte Guido Hofmann gab beim Unternehmerfrühstück Tipps, wie sich Rheinbergs Einzelhändler in der Welt der Versandgiganten behaupten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Beim Unternehmerfrühstück im „Hotel am Fischmarkt“ beleuchtete Guido Hofmann vom Online-Dienstleister Sellwerk das Thema digitale Präsenz. Dabei geht es um ein Thema, der mittelständischen Betrieben unter den Nägeln brennt, zumal Kundschaft zunehmend über das Netz und nicht mehr über das Telefon- oder Branchenbuch auf Angebote aufmerksam wird. Hofmann fasste seinen Tipp in die Runde in die Formel: „Online und offline clever kombinieren“.

„Die Evolution geht weiter“, sagte Hofmann angesichts signifikanter Zunahme von Online-Geschäften im Alltag. Wie sich online und offline gut vereinbaren lassen, machte er am Beispiel eines traditionellen Bereiches deutlich: „Eine Hochzeit bleibt eine Hochzeit. Aber die Vorbereitungen geschehen über das Netz und die sozialen Medien.“ Trauringe würden laut Hofmann beim Juwelier gekauft, ähnlich wie Brautmoden im Fachgeschäft. Die Recherchen liefen aber online im Umkreis von 20 Kilometern. Über die digitale Präsenz könnte das Geschäft in heimatlichen Gefilden Punkte machen und zugleich neue Kundschaft akquirieren, so Hofmann.

Ein Blick auf die Packstationen bei Amazon in Rheinberg. Die Päckchen verlassen das Logistikzentrum im Sekundentakt. Archivfoto:. Foto: Christoph Reichwein

Info Die größten Online-Shops in Deutschland Umsatz Amazon ist mit Abstand Nummer eins. Das Unternehmen erwirtschaftete 2017 hierzulande einen Umsatz in Höhe von rund 8,8 Milliarden Euro. Zweiter ist Otto mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro. Zalando erwirtschaftete 1,3 Milliarden Euro.

Wie sich die Situation vor Ort darstellt, erläuterte auf RP-Nachfrage Goldschmiedin Sandra Lenski. Sie führt ihr Geschäft auf der Gelderstraße. „Die Online-Präsenz und soziale Netzwerke sind unterstützend. Wir suchen den direkten Kontakt auf Messen und Veranstaltungen. Wir leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda“, so Lenski. Die persönliche Einstellung der Brautpaare sei entscheidend. So kommen einige gezielt. „Für die anderen sind Trauringe schnödes Beiwerk, das sie über das Netz bestellen“,ergänzte die Goldschmiedin. Sie komme dann als Ansprechpartnerin ins Spiel, wenn die Ringe nicht wunschgemäß seien oder eine missglückte Gravur trügen.

Im Segment Dienstleistung, Produkt und Jobangebot sei, so Hofmann, die Situation vielversprechend, wie eine Mitarbeitersuche über Facebook zeige. So fand ein Elektronik-Fachbetrieb Mitarbeiter über die Plattform. Hofmann gab Tipps, wie eine Firmenseite aufgebaut, kundenorientiert und ansprechend gestaltet sein sollte, wie gesicherte Datenübertragungen gelingen. Sich lange mit Begrüßungen aufzuhalten, sei nicht zielführend. Der Nutzer wolle sofort wissen, ob es sich bei der gewählten Adresse um den gesuchten Spezialisten handelt. „Der Anbieter von Dienstleistungen muss aktiv auf sich aufmerksam machen. Das beginnt schon mit der Suchmaschine“, so Hofmann.