Kiesabbau am Niederrhein : Grüne legen Kies-Resolution vor

Kiesabbau am Niederrhein

Alpen Stoßrichtung Landesregierung: Bewährungsprobe für politischen Schulterschluss vor Ort.

Die Grünen legen dem Rat am Dienstag, 25. Juni, eine Kies-Resolution an die Landesregierung zur Abstimmung vor, um den „Raubbau“ zu stoppen. Das birgt politischen Zündstoff und stellt den Schulterschluss der Parteien gegen geplante Flächenausweisungen auf der Bönninghardt und in Drüpt auf eine Bewährungsprobe.